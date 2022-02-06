РИАМО - 6 фев. Из-за увеличения числа заболевших коронавирусом наблюдается большая нагрузка на врачей Московской области, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Сейчас такое время, когда врачей много не бывает. Поэтому мы видим серьезную нагрузку, было бы преувеличением сказать, что мы со всем справляемся. Это экстраординарное ситуация», - сказал губернатор в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что Подмосковью в данной ситуации оказывает поддержку федеральное правительство.

По его словам, дополнительная закупка лекарств в регионе проводится своевременно.​

С начала пандемии в Московской области выявили 814 254 случая заболевания, из них за сутки - 11 701. Кроме того, за сутки в регионе госпитализировали 853 заболевших.

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