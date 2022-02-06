РИАМО - 6 фев. Российский фигурист Марк Кондратюк в воскресенье показал произвольную программу в командном соревновании на зимней Олимпиаде в Пекине, спортсмен занял второе место и укрепил лидерство РФ в данном виде состязаний, сообщает Nation News.

Первой в воскресенье короткую программу показала Камила Валиева, она набрала 90,18 балла и вывела Россию в лидеры командного турнира фигуристов. Кроме того, спортсменка побила по баллам олимпийский рекорд.

После короткой программы у одиночниц на лед вышли мужчины. Кондратюк набрал в сумме короткой и произвольной программ 181,65 балла и стал вторым. Первое место в состязании занял японский фигурист Юма Кагияма (208,94 балла), третьим стал американец Винсент Чжоу (171,44).

Сейчас в командном соревновании фигуристов на Играх после России расположились США, потом идет Япония.