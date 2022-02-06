РИАМО - 6 фев. В воскресенье в Подмосковье и столице будет облачно с прояснениями, ожидается выпадение слабого снега, а столбики термометров могут опуститься до минус 10 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 7 – минус 5 градусов, в Московской области — от минус 10 до минус 5 градусов.

Днем атмосферное давление будет 740 мм рт. ст. Ветер ожидается слабым, а содержание кислорода в воздухе прогнозируется в пределах нормы.

Погода ожидается благоприятной. Синоптики рекомендуют провести день на свежем воздухе, заняться физическими упражнениями, скандинавской ходьбой, дыхательной гимнастикой или просто прогуляться вдали от шумных магистралей.​