РИАМО – 6 фев. В мире 6 февраля отмечают Международный день бармена и День отказа от мобильного телефона, а православные христиане вспоминают блаженную Ксению Петербургскую.

Международный день бармена

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6 февраля во многих странах мира отмечают Международный день бармена. В России праздник отмечают с 2009 года.

Дата праздника совпадает с днем католического святого Аманда. Он считается покровителем виноделов, торговцев, пивоваров, барменов и рестораторов.

Это праздник отмечают в барах, ресторанах, клубах – во всех заведениях, где есть барные стойки. В честь праздника проводятся соревнования между барменами. Кроме того, проводятся курсы для обучения ремеслу бармена.

День отказа от мобильного телефона

6 февраля все желающие могут отметить День отказа от мобильного телефона и отказаться от своих гаджетов, оставив их дома.

Акцию придумал популярный французский писатель Фил Марсо. По задумке автора, человеку нужно было оставить телефон дома и жить так, будто такого устройства совсем не существует.

Марсо считал, что людям нужно задуматься, как современные технологии поменяли их привычки.

День памяти блаженной Ксении Петербургской

6 февраля православные христиане вспоминают блаженную Ксению Петербургскую. Она родилась в первой половине XVIII века в благочестивой семье. Девушка вышла замуж за придворного певчего, полковника Андрея Петрова, но они недолго прожили вместе, он скончался. Ксения осталась вдовой на 26-м году жизни.

Это сильно повлияло на молодую женщину. Она решила раздать все имущество бедным и стала юродивой. Она надела одежду мужа и отзывалась на его имя. Она бродила по Петербургской стороне большую часть дня, в районе прихода церкви святого апостола Матфия. Она не принимала милостыню, а если брала копейки, то отдавала другим беднякам.

Считается, что блаженная Ксения могла предвидеть будущее и предсказала судьбы некоторых людей, в том числе смерть императрицы Елизаветы Петровны.

Блаженная Ксения умерла около 1803 года, ее похоронили на Смоленском кладбище. Верующие считают, что у ее могилы совершались различные чудеса. Она была причислена к лику святых в 1988 году.

Аксиньин день

6 февраля также вспоминали христианскую святую Ксению Миласскую, которая жила в V веке. Она посвятила себя богу и не стала выходить замуж. Она отправилась на остров Кос, где приняла постриг. Со временем вокруг Ксении образовалась монашеская община. Считается, что она вела очень аскетичный образ жизни.

Этот день в народе называли Ксения-полузимница, так как в северных областях на это время приходилась середина зимы. Считали, что к этому времени должна быть съедена ровно половина запасов хлеба.

Кроме того, верили, что, если зерно на рынке дешевеет, значит, будет хороший урожай. Этот день также называли полухлебницей и верили, что если на полухлебницу цена низкая, то она не поднимется до нового хлеба.

Помимо этого, люди раньше верили, что погода в Аксиньин день соответствует погоде всей весны.