РИАМО - 6 фев. В воскресенье вступает в силу новое постановление главного санитарного врача РФ, меняющее санитарно-эпидемиологические правила по Covid-19. Так, контактировавших с заболевшими освободили от обязательного карантина. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее люди, контактировавшие с больными коронавирусом, должны были провести неделю на карантине. Теперь это правило отменили.

В связи с этим школьники и воспитанники детских садов, отправленные на удаленку, вернутся к очному обучению. По новым правилам карантин в образовательных учреждения будут вводить в случае, если коронавирусной инфекцией заболеют более 20% учеников в классе или детей в группе.

Также теперь переболевшим коронавирусом не нужно будет получать отрицательный результат ПЦР-теста для выписки, если лечение от инфекции заняло более 7 дней.

В Москве срок лечения коронавируса сократили до 7 дней, если у пациентов больше не проявляются симптомы болезни. По истечении этого срока самоизоляцию можно не соблюдать. Однако это касается только тех пациентов, которым диагноз поставили после вступления постановления в силу. Те, кого отправили на изоляцию раньше 6 февраля, обязаны соблюдать ее до 14-го дня.

Кроме того, Роспотребнадзор убрал защитные перчатки из перечня мер по борьбе с коронавирусом.

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