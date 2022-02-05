РИАМО - 5 фев. Эндокринолог, специалист по антивозрастной медицине Марина Рябус рассказала, какие последствия может вызвать дефицит витаминов во время диеты. Почти 50% россиян, сидящих на диете, испытывают чувство тревоги, сообщает «Вечерняя Москва».

Дело в том, что недостаток витаминов группы B негативно сказывается на работе нервной системы.

«Эта группа участвует в процессах передачи нервных импульсов и организации нейронных сетей», — объяснила Рябус.

Часто диеты ограничивают употребление тех продуктов, которые необходимы организму. Так, в говядине, молочных продуктах и субпродуктах содержится витамин B12. В яичных желтках и орехах – B3, бобовые и злаки являются источником B9, а в картофеле содержится B6.

Из халвы, орехов и семечек можно получить магний, а в морепродуктах и рыбе содержится Омега-3.

Планировать диету необходимо с учетом потребностей организма.

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