РИАМО - 5 фев. На Симферопольском бульваре восстановлено движение трамваев. Ранее там задерживались маршруты №1 и №16, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Сбой произошел из-за автомобиля, который застрял на трамвайных путях. В связи с этим были изменены маршруты.

Трамваи следовали до метро «Чертановская» вместо остановки «Чертаново Южное». Москвичам и гостям города рекомендовали внимательно следить за объявлениями.

Для удобства пассажиров по маршрутам трамваев были запущены автобусы. Теперь движение полностью восстановлено.

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