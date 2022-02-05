РИАМО - 5 фев. Комитет по конкурентной политике Московской области совместно с администрациями городских округов реализует на торгах земельные участки для ведения садоводства. Сейчас на торги выставлено 14 земельных участков, которые можно арендовать или приобрести в собственность, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета.

Согласно виду разрешенного использования участки предназначены для отдыха и выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур, строительства садового дома, жилого дома, хозяйственных построек и гаражей.

Любой, желающий заниматься садоводством, может подобрать участок по площади, конфигурации, месторасположению или другим параметрам. Все предлагаемые объекты имеют транспортную доступность - до своих будущих огородов будет удобно добираться на личном авто, на железнодорожном или автобусном транспорте.

Так, для граждан или представителей крестьянско-фермерских хозяйств на аукцион выставлен участок площадью 13 соток в городском округе Клин, рядом с коттеджным поселком Комарово. Он расположен в зеленой зоне, в окружении жилых построек. Участок можно взять в аренду на 20 лет по начальной цене ежегодной платы 53 421,52 руб.

Садоводов и дачников может заинтересовать земельный участок в Дмитровском городском округе. Здесь в аренду на 20 лет предлагается 10 соток земли в деревне Новое Сельцо. Начальная цена ежегодной платы - 25 253,45 руб. Населенный пункт застроен частными домами, рядом протекает река Веля и есть пляж. В 400 м от участка расположена автобусная остановка, с которой можно добраться за полчаса до Дмитрова.

Ознакомиться с актуальными предложениями по аренде или продаже земельных участков для садоводства в Подмосковье можно на портале ЕАСУЗ.

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