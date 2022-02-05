РИАМО - 5 фев. Из-за роста заболеваемости коронавирусом Континентальная хоккейная лига приняла решение не проводить оставшиеся матчи регулярного чемпионата. Планируется, что розыгрыш Кубка Гагарина стартует 1 марта, сообщает РИА Новости.

Команды, которые попадут в прей-офф по итогам регулярного чемпионата, могут выбрать по проценту побед. Это связано с разным количеством матчей, разыгранных командами.

Новый порядок определения результатов чемпионата предстоит утвердить правлению и совету директоров и согласовать с федерацией хоккея России (ФХР).

«Некоторые команды, которые до последнего момента претендовали на место в плей-офф, не попадут в кубковую восьмерку в своих конференциях. Но в сложившихся обстоятельствах это единственное оптимальное решение, которое позволит завершить сезон и определить чемпиона», - рассказал президент КХЛ Алексей Морозов.

КХЛ надеется, что отмена матчей поможет снизить риск заражения среди спортсменов и зрителей.

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