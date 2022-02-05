РИАМО - 5 фев. Возле офиса на Самотечной улице в Москве избили бывшего депутата Госдумы Максима Шингаркина. Пострадавший утверждает, что не был знаком с нападавшими, сообщает РЕН ТВ.

По информации источника, бывшего члена фракции ЛДПР доставили в больницу с переломом носа. После осмотра его госпитализировали.

Шингаркин записал видео, в котором рассказал, что его преследовали. Он должен был встретиться и поговорить с этими людьми, но, когда мужчина вышел из офиса, на него напали.

Экс-депутат Госдумы связывает избиение со своей деятельностью. Обстоятельства произошедшего установят правоохранители.