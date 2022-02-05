РИАМО - 5 фев. У мужчин и женщин одни и те же симптомы могут указывать на разные недомогания. Например, гемоглобин у женщин снижается из-за естественной кровопотери при менструации. Для мужчин железодефицитная анемия может стать признаком серьезных заболеваний, сообщил известный врач и телеведущий Александр Мясников.

Как сообщает «Пятый канал», железодефицитная анемия может указывать на поражение желудочно-кишечного тракта. Кровопотеря, незаметная внешне, может происходить в этой части организма.

Мясников отметил, что, если у мужчин снижается гемоглобин, нужно сразу обратиться к врачу, пройти колоноскопию, гастроскопию. Это позволит избежать развития онкологии или язвы, или полипа.

Ранее Мясников отмечал, что так называемый постковидный синдром не является прерогативой Covid-19, так как подобное состояние возникает в организме человека после любого серьезного заболевания.

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