РИАМО - 5 фев. На Симферопольском бульваре автомобиль застрял на трамвайных путях. Из-за этого задерживаются трамваи №1 и №16, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Маршруты трамваев временно изменены. Теперь они следуют до станции метро «Чертановская» вместо остановки «Чертаново Южное».
Москвичей и гостей города просят внимательно следить за объявлениями водителей и учитывать изменения при планировании маршрута.
В настоящее время по маршрутам задерживающихся трамваев запустили автобусы.
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