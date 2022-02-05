РИАМО - 5 фев. На Симферопольском бульваре автомобиль застрял на трамвайных путях. Из-за этого задерживаются трамваи №1 и №16, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Маршруты трамваев временно изменены. Теперь они следуют до станции метро «Чертановская» вместо остановки «Чертаново Южное».

Москвичей и гостей города просят внимательно следить за объявлениями водителей и учитывать изменения при планировании маршрута.

В настоящее время по маршрутам задерживающихся трамваев запустили автобусы.

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