РИАМО - 5 фев. Необходимо избегать действий и высказываний, которые способны обострить ситуацию вокруг Украины, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

Так он прокомментировал ошибочную публикацию Bloomberg, где говорилось о «вторжении» России на Украину.

Сообщение появилось на сайте американского агентства в ночь на субботу. Издание признало ошибку, удалило публикацию и извинилось. Ведется расследование обстоятельства.

«Мы считаем, что всем сторонам следует избегать любых действий или риторики, которые могут привести к эскалации ситуации», - сказал Хак РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на то, что подобные сообщения могут привести к непоправимым последствиям.

Глава СОМБ назвал сообщение Bloomberg о «вторжении» на Украину провокацией>>