РИАМО - 5 фев. Необходимо избегать действий и высказываний, которые способны обострить ситуацию вокруг Украины, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
Так он прокомментировал ошибочную публикацию Bloomberg, где говорилось о «вторжении» России на Украину.
Сообщение появилось на сайте американского агентства в ночь на субботу. Издание признало ошибку, удалило публикацию и извинилось. Ведется расследование обстоятельства.
«Мы считаем, что всем сторонам следует избегать любых действий или риторики, которые могут привести к эскалации ситуации», - сказал Хак РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на то, что подобные сообщения могут привести к непоправимым последствиям.
Глава СОМБ назвал сообщение Bloomberg о «вторжении» на Украину провокацией>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии