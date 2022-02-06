РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 6 фев. В Доме культуры «Силикат» городского округа Котельники в воскресенье состоится показ фильма Василия Шукшина «Ваш сын и брат» в память об актере Леониде Куравлеве, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Начало кинопоказа в 13:00 по адресу: микрорайон Силикат, дом №32.

Организаторы мероприятия – клуб любителей театра и кино «Ритмы времени».

Кинокартина рассказывает о герое Ермолае Воеводине, чьи четыре сына и дочь пытаются найти счастье вдали от родной деревни.