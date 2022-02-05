РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 фев. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП с участием грузового автомобиля, который снес надземный пешеходный переход на Горьковском шоссе в подмосковной Балашихе, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел в субботу в 03:50 на 28 км трассы М-7 «Волга». Водитель, управляя грузовым автомобилем, в результате самопроизвольного подъема кузова совершил столкновение с надземным пешеходным переходом. Дорожная авария привела к обрушению пролетной конструкции перехода. В результате ДТП, водитель 1981 г.р. получил телесные повреждения и был госпитализирован.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, движение было частично ограничено.

По данному факту проводится проверка, выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

Через несколько часов сотрудники дорожных служб ликвидировали последствия ДТП и восстановили движение.