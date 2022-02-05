РИАМО - 5 фев. В субботу в Одинцове, Химках, Красногорске и Домодедове заработали фан-зоны, которые организовали по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Те, кто хочет поддержать российских спортсменов, могут приходить в фан-зоны каждый день с 10 до 19 часов, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Фан-зоны будут работать до окончания Олимпиады 20 февраля. Они находятся в сквере «Юбилейный» в Химках, в парке Малевича в Одинцовском округе, на набережной Москвы-реки в Павшинской пойме в Красногорске, парке имени Ларисы Лазутиной в Одинцове, парке «Елочки» в Домодедове.

Каждая фан-зона оформлена в олимпийской тематике. На больших экранах можно смотреть соревнования в режиме онлайн. Для посетителей подготовили фотозоны, пункты питания.

На выходных будет организована обширная развлекательная программа. Будут проводиться интеллектуальные квизы, в которых можно выиграть призы, интерактивы. Будут организованы массовые катания на катках, лыжные соревнования, конькобежные соревнования, товарищеские матчи по хоккею.

Помимо этого, будут проведены различные мастер-классы с участием знаменитых спортсменов. В первый день работы фан-зон о нюансах керлинга рассказала Людмила Прививкова, о лыжах рассказал Алексей Петухов, о хоккее – Евгения Дюпина.

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