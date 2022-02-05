РИАМО - 5 фев. В 2021 году Московский инновационный кластер запустил программу «Академия инноваторов», рассчитанную на начинающих разработчиков. Из 5 тыс. заявок в финал прошло более 600, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Они уже приступили к практическим занятиям. Наставники из крупных компаний и вузов помогут слушателям академии собрать команду единомышленников, выбрать правильное направление на рынке, составить бизнес-план. Вместе пройти путь от испытаний продукта до привлечения инвестиций», - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он призвал тех, кто не прошел экспертный отбор, не расстраиваться. Для всех желающих в личном кабинете на i.moscow доступны вводные лекции на тему запуска собственного инновационного проекта.

«Академия инноваторов» - это программа, помогающая начинающим разработчикам в развитии высокотехнологичного проекта или создании стартапа.