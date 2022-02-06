РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 фев. Жителей подмосковного Подольска приглашают в воскресенье на концерт Подольской филармонии, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Культурно-просветительский центр «Дубровицы» приглашает горожан на концерт Подольской филармонии в 15:00. Главный дирижер - Кирилл Краюшкин, исполнители - академический хор Подольской филармонии, Сергей Сироткин (орган).

В программе концерта прозвучат произведения русских и зарубежных композиторов. Вход будет организован по пригласительным билетам, их можно бесплатно получить у администратора в фойе главного корпуса.