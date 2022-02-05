РИАМО - 5 фев. Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией городского округа Щелково объявлен аукцион в электронной форме по аренде земельного участка под склады в деревне Назимиха площадью 6 758 кв. м, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета.

Начинающие инвесторы или уже действующие предприятия могут рассмотреть для себя аренду этого земельного участка под складские помещения и для развития предпринимательской деятельности.

Участок удобно расположен на выезде из населенного пункта, в 15 км от Щелковского шоссе и в 40 км от МКАД. Вблизи участка находятся объекты торговли и производства.

Сегодня в Подмосковье большим спросом пользуются земли для размещения складских комплексов из-за непосредственной близости к столице, что позволяет доставлять товары короткими и быстрыми маршрутами.

Начальный размер ежегодной арендной платы составляет 5 118 816,68 руб. С победителем аукциона будет заключен договор аренды сроком на 13 лет и 2 месяца.

Заявки на аукцион принимаются до 15 марта на электронной торговой площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) (номер процедуры 78531). Аукцион состоится 18 марта.

Более детально ознакомиться с информацией об имуществе и земельных участках, выставленных на торги в Московской области, всегда можно на портале ЕАСУЗ.

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