РИАМО - 5 фев. Характер эпидемиологического процесса при штамме Covid-19 омикрон похож на сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов Александр Горелов.

«Результаты наших наблюдений и проведенного исследования свидетельствуют об изменившемся характере эпидемического процесса в связи с вариантом омикрон, стремительном росте числа заболевших, умеренной тяжести течения болезни и высокой распространенности возбудителя в популяции среди здоровых лиц», — сообщил Горелов РИА Новости.

Он добавил, что такие же процессы наблюдаются при сезонном подъеме заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Благодаря тому, что эпидпроцессы похожи, можно отказаться от карантина для тех, кто контактировал с заразившимися. Это является нецелесообразным при большом количестве выявляемых случаев коронавируса каждый день, при этом среди них есть и случаи бессимптомного течения заболевания. Медики смогут сконцентрироваться на работе с теми, у кого есть клинические проявления инфекции.

Ранее Роспотребнадзор отменил карантин для тех, кто контактировал с заразившимися коронавирусом. Помимо этого, после коронавируса пациенту больше не понадобится отрицательный результат ПЦР-теста, если лечение продлилось больше 7 дней.

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