РИАМО - 5 фев. Анонимная информация о минировании самолетов и терминала в аэропорту Шереметьево оказалась ложной, сообщает ТАСС.
Ранее неизвестный сообщил об угрозе взрыва терминала В и 4 самолетов.
Полицейские и кинологи обследовали аэропорт. Угрозы взрывов не подтвердились.
Кроме того, не было найдено никаких взрывчатых веществ и взрывоопасных предметов в самолетах.
Ранее пассажир в аэропорту Шереметьево сообщил об угрозе взрыва после распития спиртного. В его отношении возбудили уголовное дело.
Информация о минировании ТЦ и школ в Мытищах и Серпухове оказалась ложной>>
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