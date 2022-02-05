РИАМО - 5 фев. Анонимная информация о минировании самолетов и терминала в аэропорту Шереметьево оказалась ложной, сообщает ТАСС.

Ранее неизвестный сообщил об угрозе взрыва терминала В и 4 самолетов.

Полицейские и кинологи обследовали аэропорт. Угрозы взрывов не подтвердились.

Кроме того, не было найдено никаких взрывчатых веществ и взрывоопасных предметов в самолетах.

Ранее пассажир в аэропорту Шереметьево сообщил об угрозе взрыва после распития спиртного. В его отношении возбудили уголовное дело.

Информация о минировании ТЦ и школ в Мытищах и Серпухове оказалась ложной>>