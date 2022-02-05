РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 фев. Работники «Мособлпожспаса» продолжают контролировать обстановку на водоемах региона, в том числе и в Балашихе, толщина льда на акваториях округа варьируется от 25 до 35 см, сообщается на странице Ногинского теруправления в соцсети «ВКонтакте».

Привычные для февраля дневные оттепели, когда снег и лед на солнце начинают подтаивать, могут отразиться на обстановке на водоемах. Лед на них истончается и повышается опасность выхода на него человека. Спасатели «Мособлпожспаса», задействованные в проведении профилактических мероприятий в местах традиционного выхода населения на лед водных объектов, провели замер льда на акваториях 52 водоемов. В среднем она составила 25-35 см.

По словам начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадия Пестова, есть и опасные участки, где ледяной покров периодически тает, а потом вновь появляется. Так, река Москва в районе деревни Кукарино в Можайске, Коломне и Бронницах вообще не замерзает, а отдельные участки реки Яузы в Мытищах в районе Дружбы, Вохонки в Павловском Посаде, Клязьмы в Орехово-Зуевском округе, Отры и Ольховки в Ульянине Раменского городского округа то оттаивают, то покрываются льдом, который не успевает набрать достаточную толщину.

Он добавил, что выходить на такой лед категорически запрещено. Информацию о 9 опасных водоемах региона передают в ЕДДС муниципальных образований для дальнейшего ее доведения до населения.

По его словам, пешеходам, желающим сократить путь через замерзшие водоемы стоит подумать, прежде чем осуществлять свои действия.

«Лед зимой неоднороден, в местах сильных течений он истончен и может проломиться под весом взрослого человека. Под снегом могут также оказаться незамеченными проруби и майны», – сказал Пестов.

Рыбакам он посоветовал позаботиться о собственной безопасности: отправляясь на рыбалку на лед, не забывать взять с собой все необходимое снаряжение, средства спасения – спасательный жилет, веревку, палку и т. д. Все эти вещи в случае провала под лед помогут сохранить жизнь до прихода помощи.