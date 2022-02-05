РИАМО - 5 фев. Комитет по конкурентной политике Московской области организует аукционы по аренде 3 земельных участков промышленного назначения, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета.

Регион заинтересован в развитии промышленных мощностей и строительстве новых производственных объектов. Их появление обеспечит создание рабочих мест и будет способствовать увеличению занятости в Подмосковье.

Промышленный комплекс можно построить в Наро-Фоминском городском округе или городском округе Серпухов. Здесь для аренды предлагаются земельные участки 19 623 кв. м и 11 540 кв. м, предназначенные для легкой промышленности.

В Чехове на аукцион выставлен участок площадью 37,4 тыс. кв. м для пищевой промышленности.

Победители торгов смогут арендовать землю в течение 13 лет и 2 месяцев.

Участки расположены недалеко от шоссейных автодорог, имеют удобную конфигурацию, а площадь земель подойдет для строительства производств.

Ознакомиться с характеристиками участков и документацией по аукционам можно на портале ЕАСУЗ (https://easuz.mosreg.ru).

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