РИАМО - 5 фев. В Дмитровском округе капитально отремонтируют поликлиническое отделение Горки. Работы пройдут в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья», сообщили РИАМО в пресс-службе комитета по конкурентной политике Московской области.

Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме по проектированию и проведению капремонта здания поликлинического отделения Горки в Дмитровском городском округе опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

«Опубликована закупка на капитальный ремонт ГБУЗ Московской области «Дмитровская областная больница», поликлиническое отделение Горки в Дмитровском городском округе», - сказала председатель комитета по конкурентной политике региона Елена Волкова.

Капитальный ремонт осуществляется в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья». Финансирование - за счет средств бюджета Московской области.

Ремонтные работы планируют завершить 25 декабря 2022 года.

Также в текущем году капитальный ремонт ожидает инфекционное отделение в больнице Луховиц.

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