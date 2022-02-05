РИАМО - 5 фев. Ношение защитных перчаток больше не входит в перечень мер, направленных на борьбу с коронавирусом. Решение отражено в постановлении Роспотребнадзора, сообщает Федеральное агентство новостей.

В постановлении, которое вступит в силу 6 февраля, отражены и другие изменение санитарно-эпидемиологических правил. Так, для контактировавших с заболевшими коронавирусом граждан отменен карантин. Ранее они должны были провести неделю на самоизоляции.

Кроме того, заразившимся больше не требуется результат ПЦР-теста, подтверждающий выздоровление, если их лечение длилось больше 7 дней.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что утомляемость может являться признаком постковидного синдрома. Он чаще проявляется у тяжело переболевших.

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