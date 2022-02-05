РИАМО - 5 фев. Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией Богородского округа объявлен электронный аукцион по продаже здания с земельным участком для бытового обслуживания в городе Старая Купавна по адресу: ул. Ленина, д. 46, сообщает пресс-служба комитета.

Нежилое здание площадью 147,8 кв. м и земельный участок 500 «квадратов» можно приобрести в собственность за 1 959 996 рублей.

Имущественный комплекс располагается в окружении жилой и коммерческой застройки. В 200 метрах находится остановка автобусов «Улица Ленина». Неподалеку протекает река Купавинка и находится Купавинский пруд с пляжем.

Арендатор сможет разместить на участке объекты, предназначенные для оказания бытовых услуг населению, такие как ателье, парикмахерские, прачечные, химчистки и другие.

Заявки на аукцион принимаются до 14 марта на электронной торговой площадке РТС-тендер (www.rts-tender.ru) (№ процедуры 79469). Аукцион состоится 17 марта.

Более детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, всегда можно на портале ЕАСУЗ.

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