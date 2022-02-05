РИАМО - 5 фев. В Москве 7 февраля лицам, контактировавшим с заболевшими коронавирусом, автоматически закроют больничный лист. Согласно постановлению Роспотребнадзора, карантин для них отменяется, сообщает городской оперштаб.

Постановление Роспотребнадзора, в котором в том числе отменяется режим самоизоляции для контактировавших, вступит в силу 6 февраля.

Изменения санитарно-эпидемиологических правил распространяются и на новые случаи, и на тех, кто был отправлен на карантин ранее.

Электронный больничный контактировавших москвичей 7 февраля отобразится в электронной медкарте и будет передан работодателю. Посещать врача для его закрытия не требуется.

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