РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 фев. Соревнования по лыжным гонкам «Пестовская лыжня» состоялись в субботу в рамках фестиваля зимних видов спорта в Балашихе, в них приняли участие более 100 человек, сообщил главный судья соревнований Сергей Щедрин.

Индивидуальная лыжная гонка прошла на лыжной трассе в обновленном Пестовском парке. Соревновались дети в 5 возрастных категориях и взрослые спортсмены разного возраста. Дистанция для всех составляла 1,4 км.

«Уважаемые спортсмены, зрители, друзья! Рад приветствовать всех на сегодняшних соревнованиях по лыжным гонкам «Пестовская лыжня». <….> Желаю всем участникам удачи, хорошей скорости, не заблудится на дистанции и установить собственный рекорд», - сказал Щедрин.

Он добавил, что в соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из микрорайонов Железнодорожный, Павлино, Купавна, Балашихи, а также Электроуглей, Ногинска. Участвовать могли как любители, так и профессионалы.

Медали были разыграны в 5 возрастных категориях среди мальчиков и девочек, а также в масс-старте для жителей. Все получили атмосферу праздника. Их объединила любовь к спорту и здоровому образу жизни.

По словам начальника отдела по физкультуре, спорту и работе с молодежью одноименного управления администрации Балашихи Натальи Воропаевой, лыжная гонка проводилась в рамках фестиваля зимних видов спорта, впервые организованного на территории городского округа.

«Очень символично, что лыжная гонка проходит в дни начала Олимпийских игр, и этими стартами наши жители и все желающие спортсмены сегодня поддержали наших олимпийцев, выступающих пока очень удачно. Будем надеяться, что впереди очередные победы российских спортсменов», - отметила Воропаева.

На празднике присутствовали ребята от Всероссийской патриотической акции «Снежный десант». Пока спортсмены боролись за победу на лыжной трассе, ребята провели для зрителей и болельщиков развлекательную программу с веселыми эстафетами: «Ралли на ватрушках и санках», «Ледяная змейка», «Пройди в обруч», «Ледобол», «Бег в мешке», «Перетягивание каната».

6 февраля в парке РГАЗУ на Леоновском шоссе в рамках фестиваля зимних видов спорта состоится очередная лыжная гонка среди спортсменов и любителей. В ней примут участие более 200 человек.