РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 фев. Соревнования по лыжным гонкам «Пестовская лыжня» состоялись в субботу в рамках фестиваля зимних видов спорта в Балашихе, в них приняли участие более 100 человек, сообщил главный судья соревнований Сергей Щедрин.
Индивидуальная лыжная гонка прошла на лыжной трассе в обновленном Пестовском парке. Соревновались дети в 5 возрастных категориях и взрослые спортсмены разного возраста. Дистанция для всех составляла 1,4 км.
Он добавил, что в соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из микрорайонов Железнодорожный, Павлино, Купавна, Балашихи, а также Электроуглей, Ногинска. Участвовать могли как любители, так и профессионалы.
Медали были разыграны в 5 возрастных категориях среди мальчиков и девочек, а также в масс-старте для жителей. Все получили атмосферу праздника. Их объединила любовь к спорту и здоровому образу жизни.
По словам начальника отдела по физкультуре, спорту и работе с молодежью одноименного управления администрации Балашихи Натальи Воропаевой, лыжная гонка проводилась в рамках фестиваля зимних видов спорта, впервые организованного на территории городского округа.
На празднике присутствовали ребята от Всероссийской патриотической акции «Снежный десант». Пока спортсмены боролись за победу на лыжной трассе, ребята провели для зрителей и болельщиков развлекательную программу с веселыми эстафетами: «Ралли на ватрушках и санках», «Ледяная змейка», «Пройди в обруч», «Ледобол», «Бег в мешке», «Перетягивание каната».
6 февраля в парке РГАЗУ на Леоновском шоссе в рамках фестиваля зимних видов спорта состоится очередная лыжная гонка среди спортсменов и любителей. В ней примут участие более 200 человек.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии