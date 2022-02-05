РИАМО - 5 фев. На Олимпиаде в Пекине дисквалифицировали российскую сборную по шорт-треку, это произошло в полуфинальном забеге смешанной эстафеты, сообщает РИА Новости.

Семен Елистратов, Софья Просвирнова, Константин Ивлиев и Елена Серегина в составе сборной стали четвертыми в полуфинале, но затем были дисквалифицированы по решению судей из-за неправильно переданной эстафеты. Кроме того, дисквалификация коснулась и шорт-трекистов из США.

Теперь российская команда не сможет поучаствовать в финале В, где в субботу разыграют 5-8 места. Сборные Канады, Италии, Китая и Венгрии сразятся в финале А.

XXIV зимние Олимпийские игры проходят в Китае с 4 по 20 февраля. Российские спортсмены выступают на Играх под флагом Олимпийского комитета России.

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