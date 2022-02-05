РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 фев. Сотрудники ГИБДД Подольска в рамках профилактического мероприятия с 7 по 13 февраля проверят транспортные средства, перевозящие опасные грузы, сообщили в ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

Для профилактики дорожно-транспортных происшествий на территории Подольска проведут рейд «Опасный груз». Акция направлена на выявление и пресечение нарушений ПДД.

В ходе мероприятия сотрудники Госавтоинспекции проверят транспортные средства, осуществляющие перевозку опасных грузов. На практике по-прежнему многие организации, осуществляющие перевозку опасных грузов, допускают нарушения ПДД.

Перевозка опасных грузов накладывает на перевозчика многочисленные ограничения и обязанности. Водитель должен иметь право на перевозку грузов такой категории. Для него, в частности, во время движения не допускается отклонение от установленного маршрута. Транспортное средство должно иметь спецоборудование и соответствовать требованиям к техническому состоянию.

Отдел ГИБДД УМВД России по Подольску просит водителей, рядом с которыми едет машина, предназначенная для перевозки опасных грузов, не предпринимать резких маневров, перестроений. Заблаговременно показывать сигналами поворота планируемое направление своего движения, быть внимательными и взаимовежливыми на дороге.