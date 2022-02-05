РИАМО - 5 фев. У желающих принять участие в традиционной массовой гонке «Лыжня России - 2022» в Химках осталось совсем немного времени на то, чтобы подать заявку. Последним днем приема заявок станет 8 февраля, сообщает пресс-служба министерства физкультуры и спорта Подмосковья.

Центральный старт Подмосковья в этом году состоится на территории Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» в Химках по адресу: мкрн Планерная, вл. 1. Мероприятие запланировано на 12 февраля.

Поучаствовать в лыжной гонке смогут юноши и девушки (2004-2013 г. р.), мужчины и женщины (2003 г. р. и старше). Им предстоит пройти дистанцию в 10 км.

Ежегодно к «Лыжне России» присоединяется более 500 тыс. человек из более чем 70 регионов России. В этом году гонка пройдет в 40-й раз. Подать заявку на участие можно на сайте спортивного события (https://russiarunning.com/event/lyzhnyarossii2022).

Комиссия по допуску будет работать с 7 по 11 февраля. Лыжников ждут на площадке 12 февраля с 8:30, в 11:00 пройдет распределение, гонка стартует в 12:00.

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