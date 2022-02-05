РИАМО - 5 фев. В связи с постановлением Роспотребнадзора, согласно которому лицам, контактировавшим с заболевшими Covid-19, больше не нужно соблюдать изоляцию, в школах и детских садах Подмосковья отменяется карантин, сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Школьные классы и группы детского сада, которые ранее отправили на карантин, вернутся к очным занятиям уже в понедельник. Однако по решению директора и классного руководителя они могут возобновить очное обучение с 8 февраля.

Ранее в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами класс переводился на дистанционное обучение на одну неделю, если среди детей был выявлен случай заболевания коронавирусом.

«Теперь школьников не будут переводить на удаленку, если один человек заболел, изолировать нужно будет только его. Это относится и к детским садам. Очные занятия не придется прерывать всей группе», - пояснила заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина.

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