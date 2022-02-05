РИАМО - 5 фев. В столице выявили продажу рогов антилопы - сайгака, занесенного в Красную книгу России. Прокуратура контролирует установление обстоятельств и принятие процессуального решения по этому факту, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Чертановская межрайонная прокуратура во время мониторинга нашла в Сети объявление о продаже рогов сайгака. По инициативе прокуратуры полицейские выявили факт реализации мужчиной рогов животного на медальоне за 4 тыс. рублей.

Установление обстоятельств и принятие процессуального решения по этому факту находятся на контроле в прокуратуре.

За незаконную продажу частей особо ценных диких животных и водных биоресурсов, которые внесены в Красную книгу или охраняются международными договорами, предусмотрена уголовная ответственность.