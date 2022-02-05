РИАМО - 5 фев. Музейно-выставочный комплекс истории госслужбы во Дворце госуслуг на ВДНХ вошел в топ-5 посещаемых мест у столичных школьников. В рамках «Учебного дня в музее» его посетили более 1 тыс. учеников, сообщается на сайте мэра Москвы.

«Дворец госуслуг на ВДНХ - это уникальный объект, монументальная архитектура которого сочетается с двухуровневой зоной получения услуг и музейно-выставочным комплексом», - сказала замдиректора по связям с общественностью и внутрикорпоративным коммуникациям центров госуслуг «Мои документы» Кристина Сиротинина.

Экспозиция комплекса доступна на русском, английском и китайском языках. Ключевые моменты истории в ней представлены в понятных и интересных детям форматах.

Ученики 6, 8 и 9 классов в рамках «Учебного дня в музее» во Дворце госуслуг изучают обществознание, историю, языки, математику и информатику.

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