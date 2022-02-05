РИАМО - 5 фев. Нервный срыв является состоянием, во время которого в течение долгого времени возникают серьезные переживания. В то же время эмоциональные реакции, которые происходят за несколько минут, можно отнести к особенностям личности, сообщает «Вечерняя Москва».

«Нервный срыв и истерика — не совсем медицинские термины, и их не совсем правильно так приравнивать. Под нервным срывом могут понимать совершенно разные вещи. Обычно это переживание после каких-либо стрессовых ситуаций, когда у человека развиваются тревожные, депрессивные расстройства, посттравматические стрессовые расстройства», — сказал врач-психиатр Артем Гилев.

Он добавил, что истерикой можно назвать яркие эмоциональные переживания из-за конфликтов. Истерика кратковременна, длится несколько секунд или минут, проходит сама по себе.

Нервный срыв может продолжаться гораздо дольше. В таком случае нужно обращаться к специалисту. Так, посттравматические стрессовые расстройства могут длиться месяцами и годами. После тяжелых стрессовых расстройств могут развиться более тяжелые заболевания, например, шизофрения.

Если человек заметил у себя такое состояние, нужно обратиться к психиатру или психотерапевту. В некоторых ситуациях будет достаточно только терапии, в других – нужно будет лекарственное лечение.

Можно также обратиться к психологу, но в таком случае нельзя будет установить диагноз.

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