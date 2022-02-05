РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 фев. В Подольске в парке им. Виктора Талалихина провели спортивный праздник «Олимпийские рекорды», посвященный открытию XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине, сообщает пресс-служба администрации округа.

В спортивном празднике 4 февраля приняли участие студенты учреждений профессионального образования. Ребята пронесли флаг РФ в поддержку сборной Олимпийского комитета России, которая вынуждена выступать без национального флага и государственного гимна на Олимпиаде.

Перед началом соревнований специалист Дворца молодежи, олимпийская чемпионка Юлия Гущина поприветствовала всех участников и провела олимпийскую разминку. Во время праздника студенты соревновались в таких дисциплинах, как импровизированный бобслей, лыжные гонки и керлинг.

Первое место у команды ГБПОУ МО «Подольский колледж им. А. В. Никулина», второе - у АНО ПО «Технико-экономический колледж», третье - у ГАПОУ МО «Профессиональный колледж «Московия».

Комитет по делам молодежи поблагодарил активистов молодежных общественных организаций Подольска, в том числе «РСМ», Подольского союза молодежи, «Молодой Гвардии», волонтеров, которые оказали помощь в проведении и судействе спортивного праздника.