РИАМО - 5 фев. После объявления результатов соревнований лица и имена чемпионов и призеров Олимпиады в Пекине будут транслироваться на цифровых экранах на улицах столицы. Так москвичи смогут следить за успехами российской сборной, сообщается на сайте мэра Москвы.

Организаторы акции планируют использовать щиты городской сети и рекламные билборды, установленные на ТТК и вылетных магистралях.

Эксперты выражают уверенность в том, что атлеты из столицы смогут выступить в Пекине так же достойно как на Играх в 2018 году в Пхенчхане. Тогда москвичи пополнили копилку национальной сборной 6 медалями.

XXIV зимние Олимпийские игры проходят в Китае с 4 по 20 февраля.

Российские биатлонисты выиграли бронзу в смешанной эстафете на Олимпиаде>>