РИАМО - 5 фев. Конкурс на лучшее новогоднее оформление предприятий торговли и услуг провели в столице. Победителей в 5 номинациях выбирали участники проекта «Активный гражданин», сообщается на сайте мэра Москвы.

Голосование проводилось по 5 категориям: «Лучшее оформление несетевого магазина», «Лучшее оформление сетевого магазина», «Лучшее оформление торгового центра», «Лучшее оформление предприятия общественного питания» и «Лучшее оформление предприятия сферы бытовых услуг».

В каждом опросе поучаствовали более 124 тыс. москвичей. Больше всего пользователей заинтересовала номинация «Лучшее оформление несетевого магазина». За конкурсантов в этой номинации свои голоса отдали более 128 тыс. человек.

Победителями в каждой категории стали от 1 до 3 магазинов. Приз за первое место составил 5 млн рублей, за второе – 3 млн рублей, за третье – 2 млн рублей.

Более 27,5 тыс новогодних деревьев сдали москвичи по акции «Елочный круговорот»>>