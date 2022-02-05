РИАМО - 5 фев. В пойме реки Алешинки, которая является притоком Сетуни, заметили 5 видов дятлов, в том числе краснокнижных. Так, были замечены желна, седой, белоспинный, большой и малый пестрые дятлы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
У желны, или черного дятла, крупный размер, темное оперение и красная шапочка. Он занесен в Красную книгу Москвы под второй категории редкости. Обычно черные дятлы гнездятся в Измайловском лесопарке.
Белоспинный дятел похож на больших пестрых дятлов, но у него другая окраска: нижняя часть спины – белая или полосатая, подхвостье – розовое, на боках – темные пестрины. У самцов есть красная шапочка, у самок – черная. У этого вида пятая категория редкости в Красной книге Москвы. Это означает, что количество птиц и их распространение увеличились до безопасного уровня.
Седой дятел относится к очень редким видам. Он занесен в Красную книгу Москвы и Подмосковья, других регионов страны. В Москве у серого дятла первая категория редкости, он находится под угрозой исчезновения.
Большого пестрого дятла можно увидеть на всех природных территориях Москвы. Он размером с крупного дрозда, у него пестрое оперение. Большой пестрый дятел считается моногамной птицей: некоторые пары вместе зимуют, другие воссоединяются весной.
Малый пестрый дятел внесен в приложение к Красной книге как вид, который нуждается в постоянном контроле и наблюдении. Малый пестрый дятел чуть больше домового воробья, под хвостом у него нет розовых или красных перьев.
Дятлы питаются муравьями и насекомыми-ксилофагами, которые в свою очередь питаются древесиной. Птицы едят вредителей, поэтому их называют санитарами леса.
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