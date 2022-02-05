РИАМО - 5 фев. В пойме реки Алешинки, которая является притоком Сетуни, заметили 5 видов дятлов, в том числе краснокнижных. Так, были замечены желна, седой, белоспинный, большой и малый пестрые дятлы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В природном комплексе №178 на Алешинке живут речные бобры. Перекрыв своей плотиной реку, грызуны оказали добрую услугу дятлам. Так как речка разлилась по всей своей пойме, то корни ближайших деревьев оказались под водой, что привело к их высыханию. Это и привлекло такое большое количество разных видов дятлов», – сказал орнитолог «Мосприроды» Николай Кудрявцев.

У желны, или черного дятла, крупный размер, темное оперение и красная шапочка. Он занесен в Красную книгу Москвы под второй категории редкости. Обычно черные дятлы гнездятся в Измайловском лесопарке.

Белоспинный дятел похож на больших пестрых дятлов, но у него другая окраска: нижняя часть спины – белая или полосатая, подхвостье – розовое, на боках – темные пестрины. У самцов есть красная шапочка, у самок – черная. У этого вида пятая категория редкости в Красной книге Москвы. Это означает, что количество птиц и их распространение увеличились до безопасного уровня.

Седой дятел относится к очень редким видам. Он занесен в Красную книгу Москвы и Подмосковья, других регионов страны. В Москве у серого дятла первая категория редкости, он находится под угрозой исчезновения.

Большого пестрого дятла можно увидеть на всех природных территориях Москвы. Он размером с крупного дрозда, у него пестрое оперение. Большой пестрый дятел считается моногамной птицей: некоторые пары вместе зимуют, другие воссоединяются весной.

Малый пестрый дятел внесен в приложение к Красной книге как вид, который нуждается в постоянном контроле и наблюдении. Малый пестрый дятел чуть больше домового воробья, под хвостом у него нет розовых или красных перьев.

Дятлы питаются муравьями и насекомыми-ксилофагами, которые в свою очередь питаются древесиной. Птицы едят вредителей, поэтому их называют санитарами леса.

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