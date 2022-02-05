РИАМО - 5 фев. В жилых домах Северо-Восточного административного округа столицы в 2022 году намерены заменить 150 лифтов. Работы проведут в рамках региональной программы капремонта многоквартирных домов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

По 10 подъемников поменяют в 9-этажном доме 63 в Анадырском проезде, в 14-этажном доме 3, корпус 4 на Широкой улице, 14-этажном доме 16 на улице Милашенкова.

Лифты также поменяют в 22-этажном доме 32, корпус 1 на улице Летчика Бабушкина. Это самый высокий дом на северо-востоке, где поменяют лифты.

Замену лифтов также проведут в 3 типовых 9-этажках на улицах Летчика Бабушкина, Снежной и в Ясном проезде. Это самые старые дома в округе, где поменяют лифты.

Больше всего лифтов поменяют в домах районов Лосиноостровский, Бутырский, Северное Медведково.

Ранее заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отмечал, что всего в 2022 году в городе поменяют свыше 2,2 тыс. лифтов. Больше всего лифтов поменяют на юго-востоке, юге и юго-западе Москвы.

В рамках региональной программы капремонта домов, жильцы которых накапливают средства на счете регионального оператора, лифты меняют строго в год окончания 25-летнего срока работы. Если в подъезде несколько лифтов, то их меняют по очереди.

Работы по замене лифтов возобновили в Москве в рамках программы капремонта>>