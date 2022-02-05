РИАМО - 5 фев. Олимпийская фан-зона откроется в центральном городском парке подмосковного Реутова, болельщики смогут посмотреть телетрансляции состязаний на большом экране, сообщает пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

6 февраля на большом экране главной сцены центрального городского парка начнутся трансляции олимпийских соревнований. Все желающие смогут поболеть за сборную Олимпийского комитета России на свежем воздухе.

С 10:00 до 12:00 зрители смогут увидеть телетрансляцию лыжных гонок, скиатлон (мужчины), а с 12:00 до 13:15 - поболеть за конькобежцев. На 11:30 7 февраля запланирован коллективный просмотр индивидуальной гонки биатлона среди женщин.

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