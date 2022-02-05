РИАМО - 5 фев. Из-за того, что Роспотребнадзор отменил карантин для тех, кто контактировал с заразившимися коронавирусом, отменяется карантин и в классах школ и группах детских садов в Москве, сообщает столичный оперштаб.

Очные занятия в группах детских садов и школьных классах, которые были на карантине, возобновятся с 7 или 8 февраля по решению образовательного учреждения.

Действующий карантин может быть продлен до предписанного изначально срока по инициативе родителей.

В дальнейшем в школах и детских садах может вводиться карантин по решению образовательного учреждение, если в классе/группе заболело 20% и более детей.

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