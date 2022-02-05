РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 фев. В Подольске заключили под стражу 23-летнего гражданина Таджикистана, подозреваемого в нанесении нескольких ножевых ранений 25-летнему жителю округа, сообщил старший помощник прокурора Сергей Дзотцоев.

Расследованием по делу установлено, что подозреваемый 24 декабря 2021 в 3:37 на улице возле дома нанес несколько ударов ножом в левую ногу мужчине 1997 года рождения. В итоге у пострадашего множественные колото-резаные раны с повреждением крупных артериальных сосудов. Тем самым подозреваемый причинил пострадавшему тяжкий вред здоровью.

Подозреваемым оказался уроженец и гражданин Республики Таджикистан 1999 года рождения, не имеющий регистрации на территории РФ, работающий неофициально. 28 декабря в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

В этот же день подозреваемого задержали, ему предъявили обвинение в совершении преступления.

Подольским городским судом с учетом мнения Подольской городской прокуратуры ходатайство следователя СУ УМВД России по Подольск удовлетворено. Нападавшему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Надзор за уголовным делом Подольской городской прокуратурой обеспечивается.