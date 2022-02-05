РИАМО - 5 фев. Руководитель Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов счел публикацию агентства Bloomberg о «вторжении» России на Украину дезинформацией и провокацией Запада. Сообщение издания было удалено, сообщает Федеральное агентство новостей.
Он заявил, что таких недоразумений не бывает и назвал публикацию провокацией и примером информационной войны.
Американское информагентство после ошибочной публикации извинилось за случившееся и пообещало провести расследование.
В Кремле оценили ложное заявление Bloomberg о «вторжении» России на Украину>>
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