РИАМО - 5 фев. Руководитель Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов счел публикацию агентства Bloomberg о «вторжении» России на Украину дезинформацией и провокацией Запада. Сообщение издания было удалено, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Сегодня ночью весь мир смог увидеть разительный пример информационной атаки. <…> Около полуночи на Bloomberg вышел материал с заголовком «Россия вторгается на Украину», позже материал удалили. Затем в американском агентстве пояснили, что заранее готовят заголовки «для множества сценариев», - рассказал Иванов.

Он заявил, что таких недоразумений не бывает и назвал публикацию провокацией и примером информационной войны.

Американское информагентство после ошибочной публикации извинилось за случившееся и пообещало провести расследование.

В Кремле оценили ложное заявление Bloomberg о «вторжении» России на Украину>>