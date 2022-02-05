РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 5 фев. В субботу в Тринити парке состоялось открытие самого большого в Щелкове катка, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

«Пришли сегодня на открытие всей семьей, нам очень понравилось. Каток большой, есть пространство. Хорошо, что есть еще теплая раздевалка, прокат и заточка коньков, удобно, когда все предусмотрено», - сказала жительница Щелкова Наталья Новикова.

Жителей ждут 1 тыс. кв. м льда и теплые раздевалки. Расписание работы арт-катка: понедельник-четверг с 12:00 до 16:30 - вход бесплатный, 16:30-17:00 - перерыв, с 17:00 до 21:00 - вход 200 руб. Пятница с 12:00 до 16:30 - вход бесплатный, с 17:00 до 22:00 - вход 200 руб. Суббота, воскресенье с 10:00 до 22:00 - вход 200 руб., с 10:00 до 12:00 - скидка 50% льготным группам.

Также рядом с катком в ближайшее время будет открыта трасса для тюбинга. Длина трассы составит 35 м, будет работать прокат «ватрушек».