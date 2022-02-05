РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 фев. В Подольске заключили под стражу 24-летнего местного жителя, уголовное дело в отношении него возбуждено за хранение наркотиков в крупном размере без цели сбыта, сообщил старший помощник прокурора Сергей Дзотцоев.

Житель Подольска 24 декабря 2021 года в 3:33 у неустановленного следствием лица через закладку незаконно приобрел вещество массой 2,73 г. Наркотик он незаконно хранил при себе без цели сбыта для личного употребления.

В тот же день с 7:00 до 7:30 в ходе личного досмотра сотрудник полиции обнаружил и изъял у подозреваемого пакет из полимерного материала с веществом. Экспертиза показала, что оно содержит в своем составе наркотическое средство мефедрон (4-метилметкатинон).

Подозреваемого 1998 года рождения задержали, ему предъявили обвинение в совершении преступления. 25 декабря было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ.

Подольским городским судом с учетом мнения Подольской городской прокуратуры ходатайство следователя СУ УМВД России по Подольску удовлетворено. Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

Надзор за уголовным делом Подольской городской прокуратурой обеспечивается.