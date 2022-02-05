РИАМО - 5 фев. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заразился штаммом Covid-19 омикрон, сообщает РИА Новости.

«Сегодня результат нашего теста на Covid-19, который мы с женой сделали после легких симптомов, оказался положительным. К счастью, болезнь, как мы узнали, омикрон, протекает легко», — написал Эрдоган в Twitter.

Он уточнил, что продолжит работу из дома. Кроме того, президент отметил, что болезнь у его жены протекает в легкой форме.

Ранее главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко отмечал, что омикрон-штамм не имеет специфических симптомов, которыми обладали прежние подвиды этой инфекции. Симптоматика данной мутации больше похожа на ОРВИ.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>