РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 фев. В рамках благоустройства Малаховского озера на территории парка в Люберцах появится пляжная зона с белым кварцевым песком и волейбольными площадками, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Глава муниципалитета Владимир Ружицкий в субботу встретился с представителями общественного совета парка и жителями. Они обсудили предложения по благоустройству зоны отдыха и повесили кормушки для птиц.
По словам Ружицкого, благоустройство Малаховского озера началось в 2019 году и продолжится в текущем.
Он добавил, что все пожелания взяты на контроль для дальнейшей реализации в текущем году.
Жители могут обратиться по теме благоустройства, написав письмо на электронную почту: glava@lubreg.ru.
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