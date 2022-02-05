РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 фев. В рамках благоустройства Малаховского озера на территории парка в Люберцах появится пляжная зона с белым кварцевым песком и волейбольными площадками, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Глава муниципалитета Владимир Ружицкий в субботу встретился с представителями общественного совета парка и жителями. Они обсудили предложения по благоустройству зоны отдыха и повесили кормушки для птиц.

По словам Ружицкого, благоустройство Малаховского озера началось в 2019 году и продолжится в текущем.

«В планах третьего этапа – обустройство пешеходных дорожек, установка урн, лавочек, фонарей, дополнительных камер видеонаблюдения, детской и многофункцональной спортивной площадок. Появится пляжная зона с кварцевым белым песком и волейбольными площадками. Есть просьба от жителей обустроить парковку, а также пешеходный мостик через реку Македонку», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что все пожелания взяты на контроль для дальнейшей реализации в текущем году.

Жители могут обратиться по теме благоустройства, написав письмо на электронную почту: glava@lubreg.ru.