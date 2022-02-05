РИАМО - 5 фев. В отличие от предыдущих мутаций омикрон-штамм активно распространяется среди детей. Врач высшей категории Лариса Алексеева рассказала, как проявляются самые опасные симптомы омикрон-штамма у детей. Лечить вирус как обычную простуду опасно, сообщает «Вечерняя Москва».

«Многие родители могут даже и не подозревать, что ребенок болеет коронавирусом, и лечить простыми лекарствами от простуды. Это неправильно и в какой-то степени даже опасно», - объяснила Алексеева.

Многие специалисты сходятся на том, что симптомы ОРВИ и омикрон-штамма очень похожи. Врач советует внимательно отслеживать состояние ребенка в период массового заражения.

«В первую очередь это повышенная температура в районе 38 градусов. Здесь сразу же нужно обращаться за помощью. Особенно опасно, если она не понижается на протяжении нескольких дней», - подчеркнула Алексеева.

На возможное заражение омикрон-штаммом также указывают затрудненное дыхание, частый кашель, расстройство пищеварения.

«Не нужно пытаться лечить ребенка самостоятельно. Ведь при наличии заболеваний желудка могут возникнуть очень тяжелые последствия», - заявила врач.

У маленьких детей омикрон может вызвать бронхиолит – воспаление мелких бронхов. Это опасное осложнение коронавируса.

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