РИАМО - 5 фев. В отличие от предыдущих мутаций омикрон-штамм активно распространяется среди детей. Врач высшей категории Лариса Алексеева рассказала, как проявляются самые опасные симптомы омикрон-штамма у детей. Лечить вирус как обычную простуду опасно, сообщает «Вечерняя Москва».
«Многие родители могут даже и не подозревать, что ребенок болеет коронавирусом, и лечить простыми лекарствами от простуды. Это неправильно и в какой-то степени даже опасно», - объяснила Алексеева.
Многие специалисты сходятся на том, что симптомы ОРВИ и омикрон-штамма очень похожи. Врач советует внимательно отслеживать состояние ребенка в период массового заражения.
На возможное заражение омикрон-штаммом также указывают затрудненное дыхание, частый кашель, расстройство пищеварения.
«Не нужно пытаться лечить ребенка самостоятельно. Ведь при наличии заболеваний желудка могут возникнуть очень тяжелые последствия», - заявила врач.
У маленьких детей омикрон может вызвать бронхиолит – воспаление мелких бронхов. Это опасное осложнение коронавируса.
Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии