РИАМО - 5 фев. В субботу скончался режиссер, драматург и педагог Высшей школы режиссеров и сценаристов Виктор Бутурлин, знакомый зрителям по работе над сериалами «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила». Ему было 74 года, сообщается на сайте киностудии «Ленфильм».

Бутурлин окончил ВГИК. Его дебютной картиной стала музыкальная лента «Аплодисменты, аплодисменты», сценарий к которой написал недавно скончавшийся Виктор Мережко.

Его фильмы, такие как «Садовник» и «Торможение в небесах», отмечались призами кинофестивалей.

У зрителей пользовались популярностью созданные им сериалы «Время любить», «Алька», «Жить сначала», «Дилер» и другие. В числе последних работ режиссера документальный фильм о Великой Отечественной войне «Одна на всех».